Омск-Информ
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·Политика

Он займет новую должность уже на следующей недели.
Сибирское таможенное управление решило перевести начальника Омской таможни Константина Стародубцева в Новосибирскую область. Он возглавит подразделение с 10 июня.
Напомним, 54-летний Стародубцев руководил Омской таможней с ноября 2021 года. Всего проработал в органах таможенной службы он около 30 лет.
Кто заменит Стародубцева на посту главы Омской таможни, пока неизвестно.
Андрей Андреев
·Политика

Он займет новую должность уже на следующей недели.
Сибирское таможенное управление решило перевести начальника Омской таможни Константина Стародубцева в Новосибирскую область. Он возглавит подразделение с 10 июня.
Напомним, 54-летний Стародубцев руководил Омской таможней с ноября 2021 года. Всего проработал в органах таможенной службы он около 30 лет.
Кто заменит Стародубцева на посту главы Омской таможни, пока неизвестно.
Андрей Андреев