Первое заведение сети в Омске начнет работу 1 июля.

Рядом со СКК имени Блинова откроется первая кофейня сети «Дринкит». Заведение должно открыть свои двери 1 июля. Об этом порталу НГС55 рассказал совладелец омского филиала сети Антон Самойлов.

– Ценовая политика в кофейнях будет примерно на уровне Coffee Anytime. Меню будет точно дешевле, чем в «Скуратове», – рассказал Антон Самойлов.

Кроме того, совладелец отметил, что помимо кофе в заведении будут представлены закуски, не такие как в «Додо Пицца».

Бизнесмен также отметил, что в планах открытие еще нескольких кофеен. Новые точки могут появиться в районе «Каскада», на «Голубом огоньке» и в Кварталах Драверта. Однако сроки запуска этих заведений пока не определены.