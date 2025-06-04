Омск-Информ
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·Общество

Для этого придумали как минимум два способа.
Стало известно, на каком этапе находится разведение потоков пешеходов, велосипедистов и автомобилей на «Зеленом острове». Впервые об этом заговорили в феврале. Сегодня выяснилось, что проект планируют утвердить уже к концу июня.
– Произведено обследование всей существующей инфраструктуры, дорожек и точек притяжения. Сейчас идет проектирование, решается, где какой трафик лучше пустить, – рассказала «Омск-информу» директор парка «Вокруг света» Дарья Толмачева.
Развести трафик, чтобы велосипедисты и пешеходы не сталкивались друг с другом, могут как с помощью создания новых дорожек, так и с помощью цветных знаков и разметки.
Татьяна Маркова
·Общество

Для этого придумали как минимум два способа.
Стало известно, на каком этапе находится разведение потоков пешеходов, велосипедистов и автомобилей на «Зеленом острове». Впервые об этом заговорили в феврале. Сегодня выяснилось, что проект планируют утвердить уже к концу июня.
– Произведено обследование всей существующей инфраструктуры, дорожек и точек притяжения. Сейчас идет проектирование, решается, где какой трафик лучше пустить, – рассказала «Омск-информу» директор парка «Вокруг света» Дарья Толмачева.
Развести трафик, чтобы велосипедисты и пешеходы не сталкивались друг с другом, могут как с помощью создания новых дорожек, так и с помощью цветных знаков и разметки.
Татьяна Маркова