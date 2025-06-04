ОмДЖЕТы вошли в программу продвижения российской продукции под национальным брендом.

Беспилотные летательные аппараты ОмДЖЕТ-01 и ОмДЖЕТ-02 омских разработчиков из ООО «РОСПроект» получили добровольный сертификат «Сделано в России», об этом пишут «Ведомости». Теперь он имеет право наносить знак-«птичку» на свою продукцию.

Добавим, что «Сделано в России» – это программа продвижения российской продукции под национальным брендом, которую развивает Российский экспортный центр. Производители, вступая в программу, получают поддержку на различных уровнях и помогают решать ряд задач при реализации экспортных контрактов.

ОмДЖЕТ – это беспилотный летательный аппарат самолетного типа, применяется для выполнения аэрофотосъемки, воздушного лазерного сканирования, мультиспектральной съемки сельскохозяйственных территорий, мониторинга и разведки.