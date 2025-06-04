На участке снова работают четыре полосы и дополнительная секция светофора, как это было при ремонте Ленинградского моста.

В Омске на перекрестке улицы Масленникова и проспекта Маркса вновь внедрили схему движения, которая уже использовалась в период ремонта Ленинградского моста. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

По улице Масленникова в сторону Ленинградского моста теперь организовано движение по четырем полосам вместо прежних трех. Первый ряд предназначен для поворота направо к остановке «Голубой огонек», по остальным трем разрешено ехать прямо. Также снова включена дополнительная секция светофора.

– Схема показала свою эффективность, поэтому, с учетом мнения специалистов и пожеланий омичей, с сегодняшнего дня она вновь вступает в действие с небольшими изменениями, – сообщил мэр Омска.

Мэр также подчеркнул, что теперь поток, поворачивающий направо с Масленникова в сторону Ленинградского моста, двигается одновременно с машинами, совершающими левый поворот с моста на проспект Маркса. При этом преимущество остается за последними – они проезжают первыми.