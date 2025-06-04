Летальных исходов зафиксировано не было.

За последние пять лет в Омской области зарегистрировано 43 случая заболеваний, переданных людям после укусов комаров. Об этом сообщает портал НГС55 со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Заболевания, зарегистрированные у пострадавших, включают туляремию, дирофиляриоз, лихорадку Западного Нила и лихорадку Денге. Все перечисленные инфекции представляют значительную опасность для здоровья, однако за рассматриваемый период (январь 2020 – декабрь 2024 годов) случаев летального исхода не зафиксировано.

Наиболее распространенные симптомы указанных инфекций варьируются от покраснений и уплотнений в местах укуса до поражения внутренних органов и нервной системы.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что основными переносчиками вирусов и паразитов являются три вида комаров, распространенных в регионе: кусаки, малярийные комары и кулексы.

Наиболее активными районами размножения комаров признаны: Большереченский, Называевский, Калачинский, Оконешниковский, Горьковский, Муромцевский, Тарский, Седельниковский, Нижнеомский, Русско-Полянский, Саргатский, Кормиловский, Тевризский и Омский районы.