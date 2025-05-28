Роспотребнадзор рассказал о рисках заражения дирофиляриозом и туляремией, а также дал рекомендации по защите.

Омская область столкнулась с первыми комарами в текущем сезоне. Обычно насекомые активизируются здесь в период с апреля по май, однако сроки появления зависят от температуры воздуха и уровня влажности окружающей среды.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора подчеркнули, что важную роль в распространении комаров играет наличие водоемов и зеленых насаждений.

– Количество комаров в Омской области обычно достигает своего пика в июле – августе. Уменьшается число насекомых, как правило, к концу лета или началу осени. Комары активны преимущественно в вечернее время и ранним утром, – сообщает НГС55 со ссылкой на ведомство.

Специалисты предупредили жителей Омска и области о риске заражения опасными заболеваниями, такими как дирофиляриоз и туляремия, передаваемыми комарами. Дирофиляриоз характеризуется появлением уплотнения и ощущения движения паразитов в местах укуса, чаще всего локализуется вокруг глаз, вызывая слезоточивость и неприятные ощущения. Туляремия проявляется лихорадкой, общим ухудшением самочувствия и поражает лимфосистему, кожные покровы, слизистую оболочку, органы зрения, дыхательную и пищеварительную системы.

Для профилактики заболеваний специалисты рекомендуют придерживаться простых мер предосторожности: носить закрытую одежду, применять защитные средства против насекомых, регулярно проводить санитарную обработку помещений и оборудовать окна специальными сетками-москитниками.