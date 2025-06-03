Работа над мемориалом завершена, проект останется на бумаге.

Идея поставить в Омске памятник лидеру панк-группы «Гражданская оборона» Егору Летову так и не воплотилась в реальность. Об этом сообщил скульптор Мейрам Баймуханов, один из авторов проекта.

Концепт памятника представлял собой инсталляцию из аудиокассет с альбомами группы «ГрОб», среди которых одна кассета была выполнена в виде портрета самого Летова.

Сначала авторы предложили эскиз крупной кассеты с изображением музыканта, но родственники отказались от этого варианта. Затем была создана новая композиция из беспорядочно разбросанных кассет, но и она не понравилась наследникам. В результате проект поставили на паузу, и установка памятника пока заморожена.

– Поначалу мы сделали кассету с фигурой Летова, но родственники музыканта забраковали этот вариант. Тогда мы пошли другим путем, выложив кассеты в хаотичном порядке, что олицетворяло ломанную стену сибирского панка. Однако наследники в итоге и вовсе отказались от установки памятника. Работа прекратилась, все осталось только на бумаге, – рассказал скульптор в беседе с «НСН».

Установить памятник музыканту хотели в парке им. 30-летия ВЛКСМ, на островке посередине пруда. Естественный ландшафт этой территории предлагали использовать под сцену и проводить там фестивали и фанатские встречи.