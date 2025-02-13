Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Омичам представили эскиз нового памятника лидеру «Гражданской обороны».

Появились данные о локации, где в Омске появится памятник музыканту Егору Летову. Горожанам представили эскиз памятника лидеру панк-рок-группы «Гражданская оборона». Автором его стал скульптор Мейрам Баймуханов и художник-мозаичист Антон Козлов. Об этом сообщают в телеграмм-канале omskpravda. Предполагается изобразить вместо скульптуры в полный рост – россыпь кассет, на одной из них – портрет Летова. 

Установить памятник хотят в парке им. 30-летия ВЛКСМ , на островке посередине пруда. Естественный ландшафт этой территории предлагают использовать под сцену и проводить фестивали и фанатские встречи.

Наталья Корнеева
·Культура/Афиша

Омичам представили эскиз нового памятника лидеру «Гражданской обороны».

Появились данные о локации, где в Омске появится памятник музыканту Егору Летову. Горожанам представили эскиз памятника лидеру панк-рок-группы «Гражданская оборона». Автором его стал скульптор Мейрам Баймуханов и художник-мозаичист Антон Козлов. Об этом сообщают в телеграмм-канале omskpravda. Предполагается изобразить вместо скульптуры в полный рост – россыпь кассет, на одной из них – портрет Летова. 

Установить памятник хотят в парке им. 30-летия ВЛКСМ , на островке посередине пруда. Естественный ландшафт этой территории предлагают использовать под сцену и проводить фестивали и фанатские встречи.

Наталья Корнеева