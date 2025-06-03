Причина закрытия не сообщается.

В городков Нефтяников закрылся еще один филиал известной сети Traveler’s Coffee, который находился в торговом центре «Европа» на проспекте Мира.

Причины остановки работы не раскрываются.

– С 02.06.2025 наша кофейня по адресу: проспект Мира, 42/1, приостанавливает свою работу, – говорится в сообщении в соцсетях кофейни.

Теперь сеть представлена в городе только двумя заведениями: на улице Маркса и бульваре Архитекторов.

Светлана Валова Ранее, в феврале, закрылась точка сети, расположенная на улице Герцена. Тогда управляющая сетью объяснила закрытие неокупаемостью филиала. Также она сообщала, что в оставшихся точках планируется сделать ремонт. По всей видимости, планы сорвались.

Отметим, что Traveler’s Coffee появилась в 2000 году в Новосибирске как предприятие по продаже кофе. Первые точки сети появились в Омске в 2010-е годы.