Старое покрытие «Шинника» обновит школьную площадку.

Стало известно, что футбольное покрытие на омском стадионе «Шинник» подготовлено к замене. Газон аккуратно свернут в рулоны в ожидании дальнейшей переработки. Работы по монтажу нового покрытия начнутся уже на следующей неделе.

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, стоимость обновления поля составит 5,6 млн рублей, деньги выделяются из городского бюджета. Прежде чем приступить к установке нового газона, специалисты проведут комплекс работ по подготовке основания. Поверхность должна хорошо высохнуть и пройти процедуру качественной укладки.

Стоит отметить, что старое покрытие не утилизируется, а найдет новое применение.

– Особо подчеркну, старый газон получит вторую жизнь: он износился неравномерно, и профессиональные мастера говорят о том, что реально скроить из него покрытие для небольшого поля, например школьного, – сообщил мэр.

Принято решение, что именно футбольный стадион школы № 107 скоро примет новый покров, полученный из старого газона.