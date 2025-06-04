На торжественном мероприятии соберутся более 1 тысячи человек.

12 июня в 10:00 состоится торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Омской области. В мероприятии примут участие более 1000 представителей Омского областного студенческого отряда, региональной власти, ветеранов студотрядовского движения.

«12 июня, в День России, Омский областной студенческий отряд открывает свой трудовой семестр. Открытие пройдет на одной из главных площадок, которая приурочена к 80-летию Великой Победы – на Памятнике Г.К. Жукову. В этом году большая часть мероприятий приурочена к юбилейной дате Победы в Великой Отечественной войне. Для нас это очень символичная дата. Мы ежегодно отправляем наши отряды именно в День России. Часть бойцов уже приступили к трудовому сезону, и мы желаем им продуктивного и безопасного трудового лета», — поделился Алексей Потейко, Председатель Правления Омского регионального отделения РСО.

На торжественном открытии пройдет вручение путевок в трудовой семестр студенческим отрядам, которые будут работать на региональных, межрегиональных и всероссийских проектах. В этом году в составе студотрядов трудоустроят более 5 тысяч студентов. Омские студотрядовцы будут трудиться проводниками в поездах дальнего следования, вожатыми в детских оздоровительных лагерях, в сфере сервиса и обслуживания на российских курортах, на строительных и производственных объектах федерального значения.

– 12 июня, в День России, мы торжественно даем старт третьему трудовому семестру студенческих отрядов в Омской области, – рассказал руководитель Омского регионально отделения РСО Александр Черепанов. – В этом году у нас более 150 линейных студенческих отрядов и более 5 тысяч студентов-школьников будут трудоустроены во всех уголках нашей страны. И уже на данный момент у нас порядка 800 человек трудоустроены. Отряды подростков отправились в свое трудовое лето в Республику Татарстан на проект «Алабуга ТОП». Вожатые уже тоже приступили к работе в детских оздоровительных лагерях Омской области. Проводники уже давно вышли работать в федеральной пассажирской компании. И совсем скоро основная часть наших бойцов отправляется работать на трудовые проекты. Желаю ребятам в первую очередь безопасного лета, побольше эмоций. Ну и, конечно, получить свой первый трудовой опыт и заработать свои первые большие деньги.

После открытия, традиционно, пройдет возложение цветов к Памятнику Г. К. Жукова. Также в рамках открытия будет организована интерактивная экспозиция «ООСО – сквозь времена!». Выставка осуществляется при финансовой поддержке Министерства внутренней политики Омской области, совместно с Фондом президентских грантов.