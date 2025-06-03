Кости и черепа лежат рядом с полями.

Под Омском обнаружили массовое захоронение животных в лесах, рядом с полями. Огромную стихийную свалку останков крупного и мелкого рогатого скота нашли недалеко от села Лузино.

Жители окрестных деревень сообщили о скоплении костей и голов животных, которые сюда свозили на протяжении нескольких лет. Здесь уже была стихийная свалка и недобросовестные фермеры добавить к ней еще и мертвых животных. Сейчас, в жару, ситуация усложнится: останки будут гнить сильнее и интенсивнее, отравляя почву опасными токсинами.

Представители Россельхознадзора, выехавшие на место, констатировали масштаб проблемы, отметив, что останки животных разлагаются прямо на поверхности земли, создавая серьезную эпидемиологическую угрозу. Об вреде, который может нанести захоронение, рассказал государственный инспектор отдела госветнадзора Управления Россельхознадзора по Омской области Евгений Кошелев.

– С данных биологических отходов выделяются токсины, которые могут попасть в почву и могут привести к серьезным экологическим последствиям, – рассказал инспектор «Вести Омск».

Надзорные органы начали проверку, чтобы установить ответственных за образование свалок и привлечение их к ответственности. Рядом находятся поля с пшеницей, а земля сдана в аренду сельхозпредприятию. Этой компании и предстоит убрать территорию от биологических отходов. Однако ликвидация горы костей потребует больших усилий и финансовых вложений.

Территория, на которой разбросаны трупы, равняется 7 тысячам кв м. Кости и черепа можно найти далеко от первоначального места сброса. Дикие и бродячие животные растаскали останки по всему лесу.

Предприятие не отказывается от своих обязательств по уборке самодельного кладбища, однако во всем винит жителей близлежащего СНТ. Однако пока не понятно, кто вывез сотни трупов животных в лес. В ситуации разбираются правоохранители.

По закону такие отходы предписано кремировать. В данном случае собственник заплатил бы 160 тыс. рублей. Но если его найдут – платить придется больше. Штраф юрлицам может достигать до полумиллиона рублей.