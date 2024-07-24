Фамилию фермера из Калачинского района, предположительно, экономящего на захоронении опасных биотходов, раскрыли в региональном Россельхознадзоре.

В Омской области набирает обороты скандал с нелегальным скотомогильником, обнаруженным в селе Воскресенка Калачинского района. Там обнаружены десятки разложившихся туш крупного рогатого скота и лошадей. История облетела практически все региональные СМИ, а непосредственно на месте незаконного кладбища сельскохозяйственных животных недавно побывала съемочная группа программы «Вести Омск» (ГТРК «Иртыш»).

Журналисты стали свидетелями того, как следы преступления пытались замести, закапывая останки животных прямо в чистом поле. Трупы животных сгребались ковшом трактора МТЗ, а неразговорчивый тракторист неохотно пояснил, что «навести порядок» ему поручил руководитель близлежащей фермы. Как констатировал автор телерепортажа Алексей Григорьев, порядок явно не задался. Тракторный ковш, сдвигая вместе с землей одни кости, обнажал другие, а трупный запах на поле при этом только усиливался. Все это говорило о том, что скотомогильник образовался явно не вчера.

Государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Омской области Павел Васильченко пояснил, что, согласно законодательству, трупы животных должны кремироваться, а не выбрасываться в чистое поле. О существовании же незаконного скотомогильника под Воскресенкой контролирующим органам сообщил один из местных жителей. Он рассказал, что по заданию руководителя местного фермерского хозяйства на протяжении двух лет вывозил в поле за околицу села биологические отходы. Избегая возможных судебных исков, авторы телерепортажа не назвали ни имя селянина, осознавшего незаконность и опасность порученной ему работы, ни имя фермера, отдавшего соответствующе распоряжение. Люди из контролирующих органов оказались более прямолинейными.

– В Управление Россельхознадзора по Омской области поступили сведения о нарушениях при утилизации биологических отходов на территории с. Воскресенка Калачинского района Омской области, на расстоянии 150–200 метров от животноводческой фермы КФХ Руль, – сообщили в ведомстве. – При осмотре данной территории установлено наличие останков трупов домашних животных в виде фрагментов костей, шкуры, скелеты от трех лошадей и одной коровы приблизительно недельной давности, а также наличие большого количества кусков костей от ребер, тазовых костей и шейных позвонков. Специалистами был зафиксирован факт захоронения биологических отходов гражданином, управлявшим трактором «Беларусь», после чего он уехал на территорию животноводческой фермы КФХ Руль.

Управлением Россельхознадзора проводится выяснение всех обстоятельств правонарушения, а кроме того, материалы направлены в правоохранительные органы.

Главой КФХ Руль является не кто иной, как Геннадий Руль – человек в Калачинском районе достаточно известный. Еще в советское время он стал руководителем совхоза «Золотонивский» (Оконешниковский район), который впоследствии трансформировался в ОАО «Золотая Нива». В начале двухтысячных «Золотая Нива» обанкротилась.

– Я был вынужден уйти в Новосибирскую область, где мы выкупили два хозяйства в Татарском районе. Были даже полгода, когда мне приходилось скрываться в Москве. К 2006 году, как мне показалось, эта активная деятельность несколько затихла, и я приехал в Калачинский район, – объяснял Геннадий Руль свое появление в Воскресенке.

Обе его нынешние фирмы – ООО «Племзавод «Первомайский» и ООО «Сибирь Агро» по-прежнему зарегистрированы в Новосибирской области, но сам Руль предпочитает называть себя калачинским фермером.

– Постоянный герой наших публикаций, фермер из Калачинского района Геннадий Руль объяснил, почему он отказался выращивать скаковых лошадей и перешел на разведение породистых тяжеловозов, – пишет о нем в одной из публикаций сайт «БК55».

На страницах этого издания аграрий действительно появляется часто, но рассказывает не столько о лошадях, сколько о разнообразных конфликтах: пасечников и фермеров, пасечников и власти, фермеров и власти и, наконец, конфликтах Геннадия Руля с олигархами.

Разведение лошадей – дело, надо полагать, благородное. Так, по словам «калачинского фермера», оно позволяет обеспечить работой без простоев механизаторов.

– В большинстве хозяйств механизаторы отработали с мая по октябрь, а дальше – делайте что хотите. И с ноября по март люди начинают искать временную работу – кто-то на Север может податься, менее удачливые месяцами стоят на бирже труда. Ведь жить на что-то надо… Я считаю, что это не дело, и стараюсь обеспечить механизаторов постоянной работой. Тогда они, кстати, не теряют свои профессиональные навыки, – рассуждает Руль все в том же издании.

За кадром остался вопрос, являются ли задачи по вывозу трупов лошадей в поле одной из мер по подержанию квалификации механизаторов на должном уровне. Не сообщает Руль, и во сколько обходится хозяйству такое захоронение. Если действовать по закону, то средняя стоимость услуг по утилизации (уничтожению) биологических отходов в Омске и Омской области составляет (стоимость за 1 кг):

до 100 кг – 80 рублей;

от 100 до 1000 кг – 60 рублей;

свыше 1000 кг – 50 рублей.

Сколько в КФХ Руль платили механизаторам за вывоз трупов и за присыпку скотомогильника землей, выяснят правоохранители.