Сеть заведений фастфуда уличили в сокрытии реальных объемов образования ТКО. Экономя на вывозе мусора, рестораторы пользуются услугами «серых возчиков».

Ситуация с вывозом мусора из сетевых ресторанов быстрого питания «Ростикс» (в Омске их 19) приобретает все более скандальный характер. Напомним, что на днях экоактивист, член Общественной палаты РФ разместил в своих социальных сетях видеролик, в котором поделился результатами исследования вопроса «Чей мусор горит в наших полях?». По данным блогера, заметную часть мусора на незаконных свалках составляют отходы, которые образуются в сетевых ресторанах «Ростикс».

Автор расследования выяснил, что в ночное время из этих заведений общепита осуществляется вывоз большого количества отходов, и эту работу выполняет компания «Экотранс». Между тем согласно законодательству вывозом ТКО может заниматься только одна организация – региональный оператор, и в Омской области это ООО «Магнит».

Пресс-служба «Магнита» опубликовала официальный комментарий по этому поводу:

– Ситуация, описанная Владимиром Лифантьевым, вызывает серьезную обеспокоенность из-за возможных нарушений законодательства в сфере обращения с отходами. Согласно ФЗ № 89, с 2019 года только региональные операторы имеют исключительное право на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На данный момент отходы из 19 омских точек сети «Ростикс» вывозятся региональным оператором раз в неделю в минимальном количестве. Однако видеоматериалы показывают использование мусоровозов, не связанных с транспортными операторами ООО «Магнит», речь идет о ежедневном вывозе отходов. Компания «Экотранс» не является возчиком регионального оператора, и ее деятельность вызывает серьезные вопросы. Мы также не располагаем информацией о конечной точке размещения отходов, вывозимых этой компанией из сети ресторанов «Ростикс». Однако официально подтверждаем, что мусоровозы ООО «Экотранс» не транспортируют отходы на законные полигоны и площадки размещения отходов, внесенные в Территориальную схему обращения отходов и утвержденные Министерством природных ресурсов и экологии Омской области. Это может указывать на их незаконное размещение, утилизацию или подброс населению в контейнеры. Ситуация требует тщательного рассмотрения и оперативных мер для обеспечения законности вывоза отходов в городе Омске. Незаконные действия в этой сфере могут иметь серьезные экологические и социальные последствия.

В «Магните» добавили, что компания открыта для конструктивного взаимодействия и призвали руководство сети ресторанов «Ростикс» к диалогу для выработки совместных решений «по переходу на легальные и экологически безопасные методы утилизации отходов».

Добавим, что используемый «Ростиксом» способ экономии на вывозе мусора не уникален.

– Порядка 30 % – это твердые коммунальные отходы, выпадающие из прозрачной схемы обращения с ТКО. По данным территориальной схемы, из официального оборота в регионе выпадает объем отходов, эквивалентный 1 млрд рублей. То есть 1 млн кубометров ТКО вывозится по серым схемам. Возникает вопрос: кто производит и транспортирует эти отходы, где они оказываются и оседают? В контейнерах населения? В лесах, оврагах? Сегодня это остается неизвестным, – посетовал исполнительный директор «Магнита» Дмитрий Третьяков.

С нарушениями экологических норм борются как правоохранители, так и законодатели. Так, в январе текущего года в Кодекс Омской области об административных правонарушениях был внесен ряд важных изменений. В частности, предприниматели и хозяйствующие субъекты региона, которые до 1 марта не предоставят данные о количестве произведенного и вывезенного мусора, могут получить штраф. Должностным лицам грозят штрафы на сумму от 10 до 30 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям – от 30 до 50 тыс. рублей, юридическим лицам – от 80 до 100 тыс. рублей.