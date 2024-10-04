Оказалось, что вирусный ролик снял сосед креативной матери.

Появились новые подробности истории о прогулке омички с сыном на поводке на улице Пригородной. Четырехлетний малыш подражал собаке. Видео разошлось по соцсетям 1 октября, а само действо случилось днем ранее.

На героиню ролика, оказавшуюся блогером, обрушились слава и внимание правоохранительных органов. Яна З. считает этот перфоманс обычной детской игрой, общественность – приверженностью к модному ныне движению квадроберов.

Омичка задалась целью найти автора скандального ролика и сделала это. Выяснилось, что видео снял сосед.

– В домовой чат я написала, что ищу человека, который это снял. Он сам мне позвонил. Сказал, что якобы сам снимал, а закадровый голос – жены. Мне уже без разницы, кто там что снимал. Сказал, что это была шутка, и он распространил среди друзей, – цитирует Яну З. НГС55.

Похоже, креативная мать передумала судиться с соседом. Но, как и прежде, жалуется на излишнее внимание органов опеки и прочих надзорных ведомств.

– У меня телефон не умолкает. В какой-то психологический центр поступил рапорт. Им нужно проверить условия, в которых ребенок проживает, и пообщаться со мной. Представляете, какой трэш происходит? – возмущается Яна З. – То, что распространили, – это вообще ерунда. А то, что ко мне каждый день приходят различные органы… В следующий раз нужно думать, прежде чем куда-то отправлять, к чему это может привести.

Пока не очень понятно, чем закончится эта противоречивая история.