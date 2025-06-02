Жильцы дома на улице Энтузиастов жалуются на потоп в подвале и бездействие коммунальщиков.

Жители дома № 31 на улице Энтузиастов в Омске столкнулись с серьезной коммунальной проблемой – подвал затоплен водой, а управляющая компания, по словам омичей, лишь разводит руками.

– Топит подвал многоквартирного дома, вода, как водопад Виктория, обращение в диспетчерскую службу УК «Левобережье» результатов не дает. Отвечают: «У вас колодцы на подпоре, все претензии к Горканализации». В подвал теперь, похоже, можно будет попасть только в водолазном скафандре. Дом превращается в «Титаник», – написал житель в группе «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

В комментариях к посту другие омичи подтверждают: коммунальные проблемы – не единичный случай.

– Да никто ничего не делает и спросить не с кого. У нас на Волгоградской, 40, 44, 42, горячую воду не могут подключить – некому делать, нет транспорта, нет людей. Вот и весь ответ, – сообщил другой пользователь.

В управляющей компании «Левобережье» пояснили, что наружные сети системы канализации забиты и находятся на подпоре. По информации УК, заявки выполняются ежедневно с 30 мая 2024 года. Как только проблему решат, коммунальщики пообещали «осушить подвальное помещение и выполнить дезинфекцию».