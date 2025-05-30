Отец погибшего ребенка заявил о неполном расследовании ДТП.

Омич обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, выразив несогласие с результатами расследования ДТП, произошедшего в Марьяновке, в результате которого погибла его дочь, а супруга получила травмы.

ДТП произошло 24 декабря прошлого года в поселке Марьяновка. Мужчина, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сбил женщину с маленькой дочерью, которая ехала в санях. Семья шла по краю дороги во встречном направлении. Девочка погибла на месте от полученных травм, ее мать доставили в больницу с тяжелым повреждением головы - теперь она признана инвалидом. Водитель скрылся сразу после наезда и, по версии следствия, пытался спрятать машину с помощью знакомого.

Мужчина считает, что дело расследовали не до конца. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю омского управления Виталию Батищеву доложить, как продвигается расследование и какие проверки сейчас проводятся.

Напомним, что водитель, ставший виновником аварии, был заключен под стражу. Он признал свою вину, однако, как уточнили в прокуратуре, утверждал, что не увидел пешеходов и считал, что наехал на сугроб.