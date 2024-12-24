Омск-Информ
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·Происшествия

Жительница Марьяновки получила тяжелые травмы в результате утреннего наезда пьяного водителя.

Минздрав Омской области сообщил о состоянии жительницы райцентра Марьяновка, которая сегодня утром попала в ДТП с малолетней дочерью. Женщина везла ее на санках по краю дороги, когда сзади в них влетел пьяный водитель легковушки. Ребенок скончался в карете скорой помощи, мать в тяжелом состоянии доставили в больницу.

– Пострадавшая доставлена в профильное отделение городского медицинского учреждения. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. Она находится под наблюдением специалистов и получает всю необходимую медицинскую помощь, – сообщили в Минздраве.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. На допросе в полиции он заявил, что даже не заметил сбитых пешеходов. С места происшествия сельчанин скрылся.

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·Происшествия

Жительница Марьяновки получила тяжелые травмы в результате утреннего наезда пьяного водителя.

Минздрав Омской области сообщил о состоянии жительницы райцентра Марьяновка, которая сегодня утром попала в ДТП с малолетней дочерью. Женщина везла ее на санках по краю дороги, когда сзади в них влетел пьяный водитель легковушки. Ребенок скончался в карете скорой помощи, мать в тяжелом состоянии доставили в больницу.

– Пострадавшая доставлена в профильное отделение городского медицинского учреждения. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. Она находится под наблюдением специалистов и получает всю необходимую медицинскую помощь, – сообщили в Минздраве.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. На допросе в полиции он заявил, что даже не заметил сбитых пешеходов. С места происшествия сельчанин скрылся.

1360