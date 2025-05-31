Зеленая зона находится в хорошем состоянии, но власти решили потратить 90 млн на ее «преображение».

В центре Омска полным ходом идет благоустройство сквера имени Борцов Революции. На работы выделено 89,3 млн рублей. За эти деньги выложат дорожки, установят бордюры, обустроят тротуары, проведут косметический ремонт мемориалов.

Также в сквере появятся 22 скамьи с урнами, новые фонари и архитектурная подсветка, камеры наблюдения, уложат рулонный газон и смонтируют систему автополива. Новый вид приобретут подпорные стены и лестница, которая ведет к мемориалу «Вечный огонь». Их облицуют гранитом. В ходе работ снесут сразу 40 деревьев: два десятка кустов сирени, десять елей, пять рябин и пять лип.

При этом мемориальная зона находится в хорошем состоянии и, в общем-то, не нуждается в масштабном ремонте, тем более с вырубкой такого количества деревьев. Работы по преображению сквера можно было провести меньшими средствами и без ущерба для зеленых насаждений.

– В городе есть более проблемные территории, – говорит известная омская общественница Татьяна Пальшина. – В данном сквере решили сменить плитку, а посмотрите в каком состоянии плитка старая! Бордюрные камни из гранита и мрамора! Да шикарно же, есть несколько неровностей, но можно было локально поднять плитку и подсыпать песок, выровнять и вернуть все на место. Малой кровью, так сказать. Потому как именно для этого плитку и стали применять в благоустройстве вместо асфальта. Но...

Пальшина ссылается на решение Омского городского Совета «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска», которым устанавливаются единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере благоустройства городской территории.

– При проведении работ на объекте озеленения деревья нужно ограждать сплошными щитами высотой 2 метра, располагая их на расстоянии не менее 0,5 метра от ствола дерева. Вокруг ограждения необходимо устроить деревянный настил радиусом 0,5 метра, – прописано в одном из пунктов. Но в Омске, кажется, его игнорируют все.

Также у общественников много вопросов из-за газона, который меняют на искусственно выращенный и требующий системы автополива. Содержать такой газон дорого.

Сейчас в сквере Борцов Революции демонтирована плитка, но особой активности не наблюдается: на момент визита корреспондента «Омск-информа» работал только один экскаватор. Паспорта объекта до сих пор нет, при этом работы должны завершиться уже к 1 августа.

На днях состоялось заседание областного Архитектурно-градостроительного совета при губернаторе, на котором рассматривались проекты благоустройства ключевых общественных пространств. В официальном пресс-релизе правительства региона упоминался и сквер имени Борцов Революции. Похоже, этому объекту предстоит еще одно преобразование. Теперь уже как части общегородской концепции.

Добавим, что с началом работ через дорогу от сквера, на так называемой Ленинской горке, появилась конструкция с информацией о том, что на этом месте ранее располагался Ильинский собор. Возможно, так омскую общественность начали готовить к будущему переносу памятника Ленину в сквер имени Борцов Революции. «Омск-информ» будет следить за развитием событий.