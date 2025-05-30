Прокладка канализации может стоить жильцам целого дома.

Омичи в соцсетях пожаловались на предпринимателя, который решил провести канализационную трубу без согласования с ними. В 2023 году владелец нежилого помещения пытался собрать подписи жильцов для прокладки наружной канализации, которая изначально не была предусмотрена в проекте дома.

Основная причина недовольства жильцов заключалась в том, что для устройства канализации необходимо было сделать прокол фундамента, что могло повредить конструкцию и вызвать его разрушение, трещины, просадку, перекосы и деформацию пола и стен.

Несмотря на попытки владельца нежилого помещения собрать подписи, согласия жильцов получить не удалось, и разрешение на работы выдано не было.

– Сбор подписей у собственника нежилого помещения не увенчался успехом, ввиду этого разрешение на работы получено не было, – поделились проблемой омичи в телеграм-канале «Омский новостной поезд».

Однако, как рассказали жильцы, 28 мая этого года на улице Звездова, 127 начались работы по монтажу канализационной системы вопреки отказу жильцов в данной затее и без получения соответствующего разрешения.