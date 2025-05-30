В современном мире мы сталкиваемся с ним каждый день.
Сахарный диабет можно выявить спустя неделю после испытанного стресса. Об этом рассказал академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии и Российской ассоциации эндокринологов Иван Дедов.
– Стресс подавляет иммунную систему, он ее разрушает. Был пример: четырехлетний ребенок с бабушкой гуляли с собакой. А собака вырвалась у бабушки и на глазах у ребенка попала под машину, а он вырос с ней. Через неделю ребенка привезли с сахарным диабетом, – рассказал академик в беседе с «РИА Новости».
Иван Дедов подчеркнул, что стресс сегодня является одним из ведущих факторов, способствующих развитию различных болезней.
Официальная статистика Минздрава России гласит, что сахарным диабетом страдает около шести миллионов граждан страны, из которых почти 67 тысяч – дети. Академик считает, что реальные цифры намного выше – в действительности число пациентов с диабетом может превышать официальные данные минимум в два раза, так как многие случаи остаются невыявленными.