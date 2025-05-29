Легионера «Авангарда» могут отпустить из-за прихода новых игроков.

Американский нападающий Рид Буше, скорее всего, покинет «Авангард» в этом межсезонье, сообщает хоккейный обозреватель Дмитрий Ерыкалов. Омичи собираются подписать ряд новых игроков, и легионеру с большой зарплатой просто не найдется места в команде.

Ранее сообщалось, что омская команда близка к подписаниюконтракта с нападающим Константином Волковым из минского «Динамо», а также достигла соглашения с экс-форвардом клуба НХЛ «Сан-Хосе» Климом Костиным, ранее выступавшим за «Авангард».

По информации инсайдера, ни один из этих игроков не рассматривается как замена лидеру «ястребов» Владимиру Ткачеву, и вряд ли руководство «Авангарда» обменяет или расторгнет с ним контракт. Однако, для того чтобы освободить зарплатную ведомость, придется отказаться от услуг Буше. По данным Ерыкалова, фанатам омской команды уже можно с ним попрощаться.

В сезоне 2024/25 легионер набрал 49 (28+21) очков в 52 матчах за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ и 8 (5+3) очков в 13 играх Кубка Гагарина.

Напомним, что Буше интересовался екатеринбургский «Автомобилист», который готов был предложить ему рекордную зарплату в КХЛ. Кроме того, интерес к игроку проявлял магнитогорский «Металлург» в лице главного тренера Андрея Разина.