Форвард из чемпионского состава вернется усилить атаку омской команды.

Омский «Авангард» все-таки подпишет нападающего из чемпионского состава. По информации инсайдеров, 26-летний нападающий Клим Костин практически наверняка вернется в КХЛ и снова наденет форму «ястребов». Именно с омским клубом он завоевал Кубок Гагарина в сезоне-2020/2021.

– Информацию про Клима Костина в «Авангарде» подтверждаю. Вероятность этого возвращения уже не просто велика, а близка к 100 %, – заявил хоккейный обозреватель Дмитрий Ерыкалов.

По словам эксперта, его возвращение может значительно укрепить атакующую линию команды Ги Буше. Вместе с еще одним потенциальным новичком, Александром Волковым, которого «Авангард» сумел приобрести в борьбе с конкурентами, нападение команды станет более разнообразным и мощным.

– Болельщики в Омске надеются, что Костин окажется в третьем звене, но, на мой взгляд, он должен играть в топ-6, где может усиливать связки за счет силовой борьбы. Игроки из НХЛ возвращаются не для того, чтобы быть на вторых ролях, – отметил обозреватель.

Напомним, что в прошлом сезоне «Авангард» планировал подписать Клима Костина, однако из-за его контракта не смог этого сделать.