Омск-Информ
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·Спорт

Россиянин не самым удачным образом провел последние два сезона в НХЛ.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Авангард» заинтересован в подписании 26-летнего нападающего из клуба НХЛ «Сан-Хосе» Клима Костина. В составе «ястребов» форвард завоевал Кубок Гагарина в сезоне 2020/21.

– По моей информации, вероятность возвращения Клима Костина в «Авангард» в это межсезонье очень высока, – сообщил журналист в своем телеграм-канале.

Последние два сезона нападающий провел в составе «Сан-Хосе». За 54 игры форвард забросил 6 шайб и отдал 11 голевых передач.

Напомним, что в мае прошлого года генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов отмечал, что омичи хотят подписать Костина, однако, учитывая его контракт, это практически невозможно.

Алексей Новиков
·Спорт

Россиянин не самым удачным образом провел последние два сезона в НХЛ.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Авангард» заинтересован в подписании 26-летнего нападающего из клуба НХЛ «Сан-Хосе» Клима Костина. В составе «ястребов» форвард завоевал Кубок Гагарина в сезоне 2020/21.

– По моей информации, вероятность возвращения Клима Костина в «Авангард» в это межсезонье очень высока, – сообщил журналист в своем телеграм-канале.

Последние два сезона нападающий провел в составе «Сан-Хосе». За 54 игры форвард забросил 6 шайб и отдал 11 голевых передач.

Напомним, что в мае прошлого года генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов отмечал, что омичи хотят подписать Костина, однако, учитывая его контракт, это практически невозможно.

Алексей Новиков