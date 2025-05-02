«Автомобилист» готов сделать Рида Буше самым высокооплачиваемым игроком КХЛ.

Американский нападающий омского «Авангарда» Рид Буше близок к переходу в екатеринбургский «Автомобилист». По информации «БИЗНЕС Online», 31-летний форвард может подписать контракт, по которому его зарплата составит 125 млн рублей за сезон. Это сделает его самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ.

В сезоне-2024/25 легионер набрал 49 (28+21) очков в 52 матчах за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ и 8 (5+3) очков в 13 играх Кубка Гагарина.

Буше станет свободным агентом с 1 июня. Хоккеист рассматривает возможность подписания контракта с «Автомобилистом», руководство которого готово удовлетворить финансовые требования игрока.