Он должен быть предоставлен от партии КПРФ.

На пленарном заседании Законодательного собрания Омской области 29 мая 2025 года стало известно, что в региональном парламенте скоро появится новый депутат. Председатель Заксобрания Александр Артемов сообщил, что кандидата на вакантный мандат должен предоставить местный обком КПРФ в течение ближайших двух недель.

В ходе заседания депутаты также досрочно прекратили полномочия члена парламента Василия Архипова, умершего 27 апреля 2025 года на 82-м году жизни.

Этой весной в омском Заксобрании образовались еще две вакансии. Константин Ткачев перешел на должность исполняющего обязанности главы Седельниковского района, а Евгений Дубовский скоропостижно скончался в марте этого года. Оба депутата были избраны по одномандатным округам.

Председатель Заксобрания Александр Артемов также сообщил, что в связи с изменениями в законодательстве дополнительные выборы по этим округам проводиться не будут, так как до очередных выборов остается менее года. Напомним, что выборы в омское Законодательное собрание пройдут в 2026 году.