Коммунист ушел из жизни в 82 года.

Законодательное собрание рассмотрит вопрос о лишении полномочий своего коллеги, скончавшегося в апреле этого года. Заседание назначено на четверг, 29 апреля. В числе вопросов есть и досрочное прекращение полномочий депутата Василия Архипова.

Напомним, что депутат Законодательного собрания Омской области от КПРФ Василий Архипов ушел в мир иной в воскресенье, 27 апреля этого года, на 82-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь опытного парламентария.

Василий Архипов почти 30 лет, с 1961 по 1989 год, служил в армии СССР, окончил там Военную политическую академию имени Ленина. А затем, с 1990 по 1999 год, работал на заводе «Омскгидропривод». Выйдя на заслуженный отдых в 1999 году, он стал основателем общественной организации ветеранов и пенсионеров города Омска, посвященной ветеранам войны, труда, военнослужащим и сотрудникам силовых структур.

В 1999 году Василий Архипов стал помощником депутата Законодательного собрания, а в 2011 году и сам занял депутатское кресло, будучи выдвинутым омским отделением КПРФ. В дальнейшем лидер объединения ветеранов неоднократно переизбирался депутатом: в 2016 и 2021 годах.