Омск-Информ
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·Общество

Ранее сообщалось, что вода в этом году непригодна для купания.

Вчера, 28 мая, пресс-служба администрации города Омска сообщила о скором открытии пляжного сезона в городе, заявив, что вода в этом году непригодна для купания.

Несмотря на это, омский Роспотребнадзор не подтвердил данную информацию.

– Что касается использования водоема в качестве зоны рекреации (для купания и отдыха), то для этого необходимо получение санитарно-эпидемиологического заключения. На данный момент ни одного заявления на получение такого заключения не поступало, – говорится в сообщении ведомства в комментариях у «Нового Омска».
В Роспотребнадзоре порекомендовали воздержаться от использования водоема для рекреационных целей. Напомним, что два года назад на омских пляжах нашли паразитов и кишечную палочку.
Мария Филимонова
·Общество

Ранее сообщалось, что вода в этом году непригодна для купания.

Вчера, 28 мая, пресс-служба администрации города Омска сообщила о скором открытии пляжного сезона в городе, заявив, что вода в этом году непригодна для купания.

Несмотря на это, омский Роспотребнадзор не подтвердил данную информацию.

– Что касается использования водоема в качестве зоны рекреации (для купания и отдыха), то для этого необходимо получение санитарно-эпидемиологического заключения. На данный момент ни одного заявления на получение такого заключения не поступало, – говорится в сообщении ведомства в комментариях у «Нового Омска».
В Роспотребнадзоре порекомендовали воздержаться от использования водоема для рекреационных целей. Напомним, что два года назад на омских пляжах нашли паразитов и кишечную палочку.
Мария Филимонова