Цена на продовольственные товары поднялась почти на процент.

29 мая 2025 года пресс-служба Отделения Омск Банка России проинформировала о новом росте цен в регионе. В апреле цены выросли на 0,15 %, что является минимальным показателем за последнее время. Самый высокий темп роста был зафиксирован в январе 2025 года, тогда он составил 2,06 %.

В среднем продовольственные товары подорожали на 0,8 %. Причины роста цен различные. Например, картофель дорожал еще с осени из-за прошлогоднего неурожая, а недостаток продукта компенсировался дорогими иностранными товарами.

– Многие продукты действительно подорожали. В среднем на 0,8 %. Причины разные. Например, урожай картофеля в прошлом году был плохим из-за непогоды, так что цены на него росли еще с осени. В целом недостаток отечественных овощей на полках омских магазинов компенсировали импортными поставками, – рассказал заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер.

Производство молока в Омской области снизилось из-за уменьшения поголовья коров. Производители продолжают повышать цены, учитывая рост расходов на упаковку, логистику и оплату труда сотрудников. В результате в апреле молочные продукты подорожали. Зато яйца за месяц подешевели на 6 % благодаря увеличению объемов производства на местных птицефабриках.

Цены на услуги, особенно медицинские, продолжали расти. В основном подорожание в сфере медицины связано с повышением затрат на оплату труда врачей, аренду помещений и приобретение расходных материалов.

Однако укрепление рубля повлияло положительно: импортная техника, включая смартфоны, телевизоры и ноутбуки, подешевела. Цены на автомобили также снизились, отчасти из-за снижения спроса и сокращения объемов автокредитования.

Годовая инфляция в Омской области осталась на отметке 11,6 %, практически не изменившись. Среднероссийский показатель инфляции составил 10,2 %. Политика Банка России направлена на постепенное снижение инфляции до 4 % к 2026 году, что предполагает сохранение высоких процентных ставок.