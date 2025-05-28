Подорожание коснулось картофеля, капусты, лука и моркови.

Последние данные сервиса «Ай Мониторинг» Министерства финансов РФ показывают заметный скачок стоимости овощей в Омске. В частности, картофелю, капусте, моркови и репчатому луку пришлось значительно подняться в цене с начала года.

Средняя стоимость картофеля сейчас составляет 71,26 рубля за килограмм, что на 28 рублей дороже, чем было ранее. Однако цены на картофель все еще ниже общероссийских показателей – средняя цена по стране составляет 91,77 рубля, а по Сибирскому федеральному округу – 79,66 рубля.

Белокочанная капуста подорожала на 19 рублей и теперь продается по цене около 62 рублей за килограмм. Цены на капусту в Омске, опять же, выгоднее, чем средние региональные (73 рубля) и российские (79 рублей).

Репчатый лук показывает рост почти на 13 рублей, его нынешняя стоимость составляет около 53,5 рубля за килограмм. Средние показатели по СФО (63 рубля) и России (74 рубля) заметно выше.

Морковь также серьезно выросла в цене, добавив к своему первоначальному показателю более 21 рубля. Теперь килограмм моркови стоит около 48 рублей. Цены в Омске по-прежнему ниже региональных и федеральных стандартов.