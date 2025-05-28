В Омской области вырастут тарифы на коммунальные услуги.

Очередное повышение платы за коммунальные услуги ожидается в России с 1 июля 2025 года, правительство еще в прошлом году утвердило индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по субъектам.

У Омской области средний индекс изменения платы за услуги ЖКХ установлен на уровне 14 %. Не самый высокий среди регионов-соседей. Тут отличилось Кемерово, у Кузбасса индекс равен 21,9 %, в Алтайском крае – 18 %, в Красноярском – 17,1 %, в Новосибирской области – 16,7 %, в Томской области проиндексировали тарифы на 16,2 %.

Цифры итоговой суммы в квитанциях у каждого будут свои, стоимость платы за коммунальные услуги зависят от площади жилья, количества проживающих в нем и расхода потребления ресурсов.

С 1 июля увеличатся тарифы на воду. Региональная энергетическая комиссия сообщила, что в Омске этот ресурс самый дешевый среди городов-миллионников. Тем не менее стоимость его кубометра вырастет до 27,78 руб., что на 3,41 руб. больше сегодняшней платы. Тариф на водоотведение также вырастет, кубометр будет стоить 31,94 руб., на 3,91 руб. дороже.

Плата омичей за тепловую энергию составит 2523,83 ₽/Гкал. Льготные тарифы в этот период будут уточнены отдельным приказом Региональной энергетической комиссией.

С 1 июля 2025 года тариф на электричество для городского населения, проживающего в домах с газовыми плитами, увеличится на 69 коп. по отношению к декабрю 2024 года: с 5,58 руб/кВт. ч до 6,27 руб/кВт. ч. Для тех, кто проживает в городских населенных пунктах в домах с электроплитами, а также для жителей сельских населенных пунктов тарифы на электроэнергию будут, как обычно, ниже базовых на 30 % и составят 4,38 руб/кВт. ч – это на 48 коп. выше декабря 2024 года.

Также сохранены понижающие коэффициенты для садоводческих некоммерческих объединений (0,7) и религиозных организаций, содержащихся за счет прихожан (0,9).

Стоимость природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Омск» населению, остается без изменений на уровне ноября 2024 года – от 6,95 до 11,24 руб/куб. м. С 1 июля 2025 года стоимость сжиженного газа из групповых резервуарных установокдля потребителей ООО «Омская областная газовая компания» составит 50,45 руб/кг. Для населения, получающего услугу газоснабжения от АО «Омскгоргаз», тариф утвержден в размере 51,90 руб/кг.

Тарифы на услугу по обращению с ТКО установят в июне 2025 года. Плата управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества устанавливается в начале года с участием жильцов. Стоимость этих услуг регулируется отдельно, зависит от благоустроенности дома, наличия газовых плит, мусоропровода и лифта. Также уже установлен размер взноса на капитальный ремонт в Омской области, в 2025 году он составляет 12,76 руб/мес. за 1 кв. м.

Добавим, что с 1 июля в Омске планируют повысить стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте. Одна поездка будет стоить 38 руб. при оплате картами (сейчас 35). Наличными придется отдать 45 рублей (сейчас 40 руб.).