Омск-Информ
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Осенью в городе стартует интеллектуальная система управления движением на базе ИИ.

Уже этой осенью на улицах Омска начнет функционировать интеллектуальная транспортная система. Об этом в интервью для «Вести-Омск» рассказал заместитель председателя правительства Омской области Динар Курманов.

Как отметил вице-губернатор, отвечающий за транспортную сферу, проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В рамках подготовки к запуску интеллектуальной системы светофоры на наиболее загруженных улицах Омска объединили в единую сеть. Для этого устаревшее оборудование было заменено на современные комплексы.

Алексей Новиков
·Авто

Осенью в городе стартует интеллектуальная система управления движением на базе ИИ.

Уже этой осенью на улицах Омска начнет функционировать интеллектуальная транспортная система. Об этом в интервью для «Вести-Омск» рассказал заместитель председателя правительства Омской области Динар Курманов.

Как отметил вице-губернатор, отвечающий за транспортную сферу, проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В рамках подготовки к запуску интеллектуальной системы светофоры на наиболее загруженных улицах Омска объединили в единую сеть. Для этого устаревшее оборудование было заменено на современные комплексы.

Алексей Новиков