Омские вокалисты поборются за право попасть на известное шоу «Ну-ка, все вместе!»

Сегодня, 28 мая, в Омске проходит важный музыкальный кастинг в рамках подготовки к новому сезону телешоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1». Знаменитое вокальное состязание возвращается на экраны телевизоров уже в сентябре, открывая путь начинающим музыкантам к успеху и популярности.

В Омск приехали члены звездного жюри – известные артисты Николай Басков и Сергей Лазарев. Их задача – выбрать лучших исполнителей, обладающих уникальными голосами и харизмой, достойных участия в национальном телевизионном проекте.

Участники кастинга получат уникальную возможность продемонстрировать свои таланты известным деятелям культуры и искусства. Лучшие претенденты попадут в финал шоу, где получат шанс прославиться на всероссийском телевидении и завоевать симпатии широкой аудитории.

Напомним, что шоу «Ну-ка, все вместе!» выходит на телеэкранах с марта 2019 года. Каждый выпуск шоу объединяет десять одаренных исполнителей, у каждого из которых есть всего 20 секунд, чтобы поразить членов жюри исполнением песен. Цель артиста – заставить судей подпевать ему, демонстрируя свои уникальные вокальные способности. Количество голосов, присоединившихся к исполнению, определяет количество набранных участником баллов.

Два победителя переходят в финал непосредственно из каждой серии: обладатель наибольшего числа голосов попадает туда автоматически, а второй и третий участники вынуждены провести дуэль, чтобы определить, кто присоединится к первому финалисту. В заключительном этапе шоу развернется серьезная битва за право обладания кубком проекта и солидным денежным вознаграждением в размере одного миллиона рублей.