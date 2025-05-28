Происшествие произошло в прошлом месяце.

Восточное управление транспортного управления Следственного комитета России завершило оценку ущерба, причиненного при сходе с рельсов двух вагонов в апреле этого года.

Следователи установили, что 27 апреля 2025 года на станции Карбышево-1 Западно-Сибирской железной дороги во время маневровых работ произошел сход двух грузовых вагонов. Собственнику вагонов нанесен ущерб, превышающий 1 миллион рублей. В результате происшествия никто не пострадал.

Также Омским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). Расследование по уголовному делу продолжается.