Омск-Информ
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·Происшествия

Пострадавших при сходе вагонов на ст. Карбышево-1 Западно-Сибирской железной дороги нет.

Восточное управление транспортного управления Следственного комитета России устанавливает все обстоятельства, которые привели к сходу двух вагонов с рельсов на ст. Карбышево-1 Западно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. Инцидент произошел в 13:30 в ходе проведения маневровых работ.

– В результате происшествия пострадавших нет. Размер ущерба устанавливается. Следователем Омского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ, – это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, – отметили в тг.

Сейчас проводится проверка всех обстоятельств и причин ЧП, по результатам будет принято процессуальное решение.

·Происшествия

Пострадавших при сходе вагонов на ст. Карбышево-1 Западно-Сибирской железной дороги нет.

Восточное управление транспортного управления Следственного комитета России устанавливает все обстоятельства, которые привели к сходу двух вагонов с рельсов на ст. Карбышево-1 Западно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. Инцидент произошел в 13:30 в ходе проведения маневровых работ.

– В результате происшествия пострадавших нет. Размер ущерба устанавливается. Следователем Омского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ, – это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, – отметили в тг.

Сейчас проводится проверка всех обстоятельств и причин ЧП, по результатам будет принято процессуальное решение.