Ржаное мороженое можно поесть омичам и гостям города.

В Омской области с 20 по 22 июня в поселке Большеречье состоится фестиваль сибирской культуры «Слетье» (0+). В его программе запланировано проведение гастрономического форума «ВКУСлетье», на котором будут представлены уникальные блюда чалдонской кухни и другие кулинарные традиции Сибири.

Организаторы рассказали о концепции и программе фестиваля и гастрофорума, отметив, что интерес к блюдам народов и общин высок, а традиции до сих пор сохраняются на территории Омской области. Например, подают к столу калачи на блюдцах, грибятницу, ржаные кисели. За пополнением в меню едут в деревни, где еще можно застать кулинаров, которые помнят рецепты своих бабушек.

Повара нынешнего времени совершенствуют блюда и предлагают, порой, уникальный продукт. О ржаном мороженом рассказал шеф-повар ресторана «Осип Терлеев» Олег Мамонтов.

- Это мороженое со вкусом бородинского хлеба, - говорит он.

Добавим, что гастрофестивали в этом году одним «ВКУСлетьем» не ограничатся, планируется также провести несколько таких вкусных форумов. Так 5 июля приезжайте на «В Седельниково все есть» (0+), 9 августа в Одесский районе - на «Казачью уху» (0+), 16 августа в Калачинск - на фестиваль калача (0+), на котором поставить рекорд по выпечке традиционных калачей. Также организаторы собираются провести фестиваль кухни сибирских старожилов (0+).