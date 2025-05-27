В нескольких населенных пунктах размыло дорогу, мусоровозы не могут подъехать.

В Омской области из-за аномальных дождей в некоторых населенных пунктах Омской области размыло дороги. Региональный оператор «Магнит» сообщил, что мусоровозы не могут подъехать к некоторым контейнерным площадкам, чтобы вывезти мусор.

Сложности наблюдаются в деревне Ракитинке Морозовского сельского поселения, частном секторе Омска, Калачинске, некоторых населенных пунктах Горьковского и Таврического районов, а также в Больших Уках.

В «Магните» уточнили, что вывоз мусора с площадки по адресу улица Березовая, 20, происходит регулярно. Периодически возникают затруднения с контейнерной площадкой по адресу улица Полевая, 26.

А до точки сбора мусора по адресу улица Новая, 2/2 ,мусоровозы доехать не могут. Поэтому вывезти оттуда мусор можно только после улучшения погоды. Жителей Ракитинки и других населенных пунктов, где есть такая проблема, просят выносить мусор к тем площадкам, куда мусоровозы могут подъехать.

– Мы стараемся быстро реагировать на изменения ситуации, – сказали в пресс-службе ООО «Магнит». – Как только дороги просохнут и станут проходимыми, наши водители немедленно приступят к вывозу накопившихся отходов.

В пресс-службе регоператора отметили, что муниципалитеты порой не доводят до жителей информацию, по какой причине мусор не вывозят, какие меры для этого принимают и что в такой ситуации стоит сделать самим омичам.

Во время вывоза мусора водители обязаны присылать фотоотчеты руководству. Особенно это актуально в тех случаях, когда услугу не могут оказать по не зависящим от возчика причинам.

Служба контроля качества анализирует фотографии и добавляет их в фотобазу. В результате регоператор может отследить, какие проблемы чаще всего возникают на конкретных площадках, и оценить, насколько быстро все решается.