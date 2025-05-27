Омск-Информ
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·Общество

Комиссия приняла решение, учитывая положительные характеристики осужденного.

Комиссия по вопросам помилования при правительстве Омской области на заседании 26 мая изучила шесть ходатайств от осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях региона. 

По итогам обсуждения члены комиссии пришли к выводу, что только один заключенный заслуживает права на помилование. Его осудили за преступление средней тяжести. Учитывая положительные характеристики, соблюдение режима, раскаяние и другие смягчающие факторы, комиссия приняла решение рекомендовать его освобождение.

Теперь соответствующий пакет документов будет направлен в Администрацию Президента Российской Федерации. Там материалы пройдут дополнительную проверку, и окончательное решение о судьбе заключенного примет лично Владимир Путин.

Алексей Новиков
·Общество

Комиссия приняла решение, учитывая положительные характеристики осужденного.

Комиссия по вопросам помилования при правительстве Омской области на заседании 26 мая изучила шесть ходатайств от осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях региона. 

По итогам обсуждения члены комиссии пришли к выводу, что только один заключенный заслуживает права на помилование. Его осудили за преступление средней тяжести. Учитывая положительные характеристики, соблюдение режима, раскаяние и другие смягчающие факторы, комиссия приняла решение рекомендовать его освобождение.

Теперь соответствующий пакет документов будет направлен в Администрацию Президента Российской Федерации. Там материалы пройдут дополнительную проверку, и окончательное решение о судьбе заключенного примет лично Владимир Путин.

Алексей Новиков