Комиссия приняла решение, учитывая положительные характеристики осужденного.

Комиссия по вопросам помилования при правительстве Омской области на заседании 26 мая изучила шесть ходатайств от осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях региона.

По итогам обсуждения члены комиссии пришли к выводу, что только один заключенный заслуживает права на помилование. Его осудили за преступление средней тяжести. Учитывая положительные характеристики, соблюдение режима, раскаяние и другие смягчающие факторы, комиссия приняла решение рекомендовать его освобождение.

Теперь соответствующий пакет документов будет направлен в Администрацию Президента Российской Федерации. Там материалы пройдут дополнительную проверку, и окончательное решение о судьбе заключенного примет лично Владимир Путин.