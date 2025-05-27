В Следственном комитете рассказали, как обнаружили следы Милены Акентьевой в лесу.

Стали известны новые детали резонансной истории пропажи 18-летней Милены Акентьевой из села Камышино-Курское Муромцевского района Омской области. Девушка исчезла после того, как 19 мая, в понедельник, ушла от подруги. С тех пор ее активно ищут правоохранители и волонтеры, в том числе с помощью квадрокоптеров. В СУ СК по Омской области «Омск-информу» рассказали об обстоятельствах пропажи юной сельчанки.

– Она ушла в сторону леса, более точно сказать, убежала. У Милены разрядился мобильник; школьница звонила маме (с чужого аппарата. – Прим. ред.) и говорила, что у нее разрядился телефон, – уточнили редакции омские силовики.

У следователей есть основания полагать, что девушка могла находиться именно в лесу.

– Мы находили следы босых ног на берегу. Поисковики еще говорят об обнаруженной лежанке, но мы такими данными не располагаем, – сказали в омском следкоме.

Сейчас прорабатывается сразу несколько версий. О ребенке нет никаких сведений уже 8 дней.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту пропажи одиннадцатиклассницы. За основную была взята версия с несчастным случаем.