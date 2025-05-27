Работы в Кормиловском районе идут хорошими темпами.

По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко идет ремонт трассы Сыропятское – Кормиловка – Калачинск на участке с 51 по 57 километр в Кормиловском районе. Реконструкция объекта стала возможна в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Подрядчик уже выполнил фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и устройство ровиков уширения. Рабочие планируют устранить места пучинообразований, укрепление основания методом холодного ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента, укладку двух слоев асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, нанесение разметки и установку дорожных знаков.

Завершить ремонт планируется по графику, что позволит обеспечить безопасное и комфортное передвижение по данному направлению. Реализация подобных проектов является важным шагом в развитии дорожной инфраструктуры региона и способствует улучшению качества жизни населения. Качество работ находится под постоянным контролем Виталия Хоценко.