Омск-Информ
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·Общество

Работы поточным методом начались на отрезке трассы Называевск – Исилькуль.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о начале ремонта участка 37–43-го км дороги  Называевск – Исилькуль. Речь идет об отрезке возле села Медвежье в Исилькульском районе.

 – Дорожники приступили к ремонту участка трассы Называевск – Исилькуль. Обновляем дорогу в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Ремонт дорог в регионе держу на личном контроле, – сказал Хоценко.

Подрядная организация ООО «СибАгро» работает поточным методом, что обеспечит оперативность. Сотрудники компании уже укладывают выравнивающий слой асфальтобетона, параллельно на других отрезках идет фрезерование старого покрытия и ликвидация причин пучинообразования.

Глава региона лично проследит за ходом работ.

·Общество

Работы поточным методом начались на отрезке трассы Называевск – Исилькуль.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о начале ремонта участка 37–43-го км дороги  Называевск – Исилькуль. Речь идет об отрезке возле села Медвежье в Исилькульском районе.

 – Дорожники приступили к ремонту участка трассы Называевск – Исилькуль. Обновляем дорогу в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Ремонт дорог в регионе держу на личном контроле, – сказал Хоценко.

Подрядная организация ООО «СибАгро» работает поточным методом, что обеспечит оперативность. Сотрудники компании уже укладывают выравнивающий слой асфальтобетона, параллельно на других отрезках идет фрезерование старого покрытия и ликвидация причин пучинообразования.

Глава региона лично проследит за ходом работ.