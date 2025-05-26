Весь период проведения экзаменов выпускникам придется провести в интернате.
На севере Омской области, в Усть-Ишимском районе, сотрудники МЧС провели операцию по доставке школьников в пункт сдачи ЕГЭ. Двоих преподавателей и 17 выпускников из поселка Малая Бича на высокопроходимой технике привезли в Усть-Ишим. Сдавать экзамены выпускники будут в местном лицее. Жить им придется в райцентре.
– До райцентра примерно 60 километров пути. Для проезда легковых автомобилей дороги сейчас непригодны, школьный автобус тоже сильно рискует увязнуть в грунтовке. Мы переправились на правый берег на паромной переправе, забрали ребят, учителей, вещи и доставили всех благополучно в Усть-Ишим. До конца экзаменационного периода учащиеся будут проживать в местном интернате, – рассказал начальник специализированной пожарно-спасательной части Виталий Пилюгин.
Аэромобильная группировка спасателей дежурит на севере Омской области с начала апреля. Специалисты ежедневно ведут мониторинг паводковой обстановки. На сегодняшний день подтопленных домов в Усть-Ишимском районе нет.