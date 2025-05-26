Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент повторился в Амурском поселке.

Вчера, 25 мая, в Омске произошел еще один случай обстрела машины из травматического оружия. На фотографиях, опубликованных в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Инцидент Омск», видно, что выстрелы пришлись на фары автомобиля. Сообщается, что инцидент снова произошел в Амурском поселке. 

– Еще один случай обстрела автомобиля, заявил подписчик. Произошло все сегодня около «Ленты» в Амуре, – говорится в сообщении.

Напомним, что на прошлой неделе был замечен похожий случай. Неизвестный обстрелял два автомобиля у многоэтажки. Полиция проводит проверку.

Мария Филимонова
·Происшествия

Инцидент повторился в Амурском поселке.

Вчера, 25 мая, в Омске произошел еще один случай обстрела машины из травматического оружия. На фотографиях, опубликованных в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Инцидент Омск», видно, что выстрелы пришлись на фары автомобиля. Сообщается, что инцидент снова произошел в Амурском поселке. 

– Еще один случай обстрела автомобиля, заявил подписчик. Произошло все сегодня около «Ленты» в Амуре, – говорится в сообщении.

Напомним, что на прошлой неделе был замечен похожий случай. Неизвестный обстрелял два автомобиля у многоэтажки. Полиция проводит проверку.

Мария Филимонова