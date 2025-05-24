Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент случился прошедшей ночью.

Сегодняшней ночью на 6-м Амурском проезде в Омске обстреляли два авто. По словам очевидцев, инцидент произошел у одной из многоэтажек.

Неизвестный злоумышленник расстрелял из травматического оружия сразу два автомобиля, сообщается в телеграм-канале «Омский новостной поезд». Жильцов шокировали такие развлечения из боевиков 1990-х годов. А вот полицейские начали проверку.

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·Происшествия

Инцидент случился прошедшей ночью.

Сегодняшней ночью на 6-м Амурском проезде в Омске обстреляли два авто. По словам очевидцев, инцидент произошел у одной из многоэтажек.

Неизвестный злоумышленник расстрелял из травматического оружия сразу два автомобиля, сообщается в телеграм-канале «Омский новостной поезд». Жильцов шокировали такие развлечения из боевиков 1990-х годов. А вот полицейские начали проверку.

1041