Ушли проректоры по развитию и молодежной политике, у нового руководителя вуза теперь четверо заместителей.
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского продолжает реформирование управленческой структуры после вступления в должность исполняющего обязанности ректора Ивана Кротта. Согласно официальному приказу от 21 мая, вуз претерпел значительные изменения в руководящем составе.
В числе руководителей больше не числятся Семен Ефимов, занимавший должность проректора по развитию, и Анна Арбуз, курировавшая молодежную политику и воспитательную работу студентов.
Новый состав ректората представлен четырьмя заместителями нового ректора. Свои посты сохранили проректор по вопросам безопасности Александр Емельянов, проректор по учебной работе Елена Еременко и проректор по капитальному строительству и развитию инфраструктуры Руслан Смаилов.Новым проректором назначен Алексей Останин, он займетсяадминистративно-правовой работой.
Напомним, что исполняющий обязанности ректора Иван Кротт обещал вывести ОмГУ на более высокий уровень. Кротт сменил ушедшего ректора Сергея Замятина.