От морщин может спасти даже регулярное интеллектуальное напряжение.
Главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, Ольга Ткачева, назвала эффективные методы профилактики старения. Она выделила значение регулярных физических нагрузок, правильного питания, вакцинации, качественного сна, поддержания социальной активности и регулярного интеллектуального напряжения.
– Профилактика старения — это прежде всего регулярная физическая активность — ходьба, гимнастика, йога; сбалансированное питание с достаточным количеством белка, профилактические визиты к врачу, вакцинация, полноценный сон и сохранение социальной активности. Не забывайте и о когнитивной нагрузке: читайте, решайте кроссворды, учите новое – рассказала Ткачева в беседе с «РИА Новости».
Врач подчеркнула, что процессы старения зависят не только от естественных биологической трансформации организма, но и от образа жизни человека: его повседневных привычек, физической активности, способа мышления и самооценки.