Омск-Информ
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·Происшествия

Горожане возмутились действиями агрессивной матери ребенка. А полиция навела справки об омичке.

Омичи стали свидетелями инцидента у ЖК «На Поворотной». По словам очевидцев, неизвестная женщина избивала своего ребенка, сидящего в коляске. В соцсетях появилось видео, где мать швырнула малыша в коляску и ударила изо всей силы по спине.

– Омск в шоке: женщина избивала ребёнка на глазах у людей – кровь, крики, а когда ей сделали замечание, сбежала в сторону ЖК «Кристалл»! – написал автор поста в телеграм-канале «Омский новостной поезд».

Полицейские нашли агрессивную горожанку.  Ею оказалась 42-летня омичка, которая ранее не попадала в поле зрения правоохранителей. Момент избиения ребенка попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной на подъезде дома на улице 70 лет Октября.

Омичку опросили. Правоохранители проводят проверку.

·Происшествия

Горожане возмутились действиями агрессивной матери ребенка. А полиция навела справки об омичке.

Омичи стали свидетелями инцидента у ЖК «На Поворотной». По словам очевидцев, неизвестная женщина избивала своего ребенка, сидящего в коляске. В соцсетях появилось видео, где мать швырнула малыша в коляску и ударила изо всей силы по спине.

– Омск в шоке: женщина избивала ребёнка на глазах у людей – кровь, крики, а когда ей сделали замечание, сбежала в сторону ЖК «Кристалл»! – написал автор поста в телеграм-канале «Омский новостной поезд».

Полицейские нашли агрессивную горожанку.  Ею оказалась 42-летня омичка, которая ранее не попадала в поле зрения правоохранителей. Момент избиения ребенка попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной на подъезде дома на улице 70 лет Октября.

Омичку опросили. Правоохранители проводят проверку.