Мать ребенка по стечению обстоятельств осталась на балконе, дверь которого захлопнулась от сквозняка.

Омские спасатели отреагировали на крик о помощи жительницы пятиэтажки на улице Маргелова. На балконе второго этажа она разговаривала с соседкой, а в это время дверь захлопнулась от сквозняка. В квартире остался ее двухлетний ребенок. Звонок диспетчеру МЧС России поступил в 10 часов 09 минут. Через считаные минуты спасатели уже разворачивали лестницу-«трехколенку». Спасателям удалось проникнуть в квартиру, не повредив механизм.

– Вместе с Кириллом Скрябиковым мы поднялись на балкон. Дверной механизм чуть сдвинули с помощью «хулигана», ничего не повредили, ремонтировать не придется. Пусть не пожар, но двухлетний малыш оказался совсем один, он не успел даже растеряться или запаниковать без мамы, мы сработали быстро, – рассказал мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части Андрей Муравьев.

Теперь жизни ребенка ничего не угрожает.