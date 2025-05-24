В ведомстве предупредили об опасности встречи с этими животными, покусавшими уже 16 омичей.

В министерстве здравоохранения Омской области сделали шокирующее заявление о жестоких белках. Как оказалось, эти безобидные на первый взгляд зверьки только за две недели, с 7 по 19 мая, покусали 16 омичей.

Именно столько горожан обратились за помощью в травмпункты. Все пострадавшие получили травмы в городской черте – парках, скверах, на территориях около ДК и библиотек. – Эти мило выглядящие зверьки на самом деле легко от испуга бросаются на людей, которые пытаются накормить их с руки или погладить. Белки могут быть переносчиками бешенства, поэтому при встрече с ними необходимо соблюдать предельную осторожность, – рассказали в минздраве.

Все 16 пострадавших сейчас получают антирабическую вакцину. Медики призвали разумно подходить к контакту с дикими животными. В практике врачей травмпунктов есть случаи укусов, полученных от лис, барсуков и енотов. С лисами людям нужно быть особенно аккуратными: они очень часто являются разносчиками бешенства.

Кроме того, за медицинской помощью к врачам иногда обращаются посетители зоопарков. В прошлом году ставить прививки пришлось после укусов лошадей, кроликов, вороны и даже обезьяны.

Существенная часть травм связана с собственными питомцами пострадавших. С большим отрывом в этом антирейтинге лидируют собаки, затем идут кошки. Как правило, кусают омичей домашние грызуны, но есть случаи укусов питомцами зоомагазинов.

При этом за последние полтора года случаев заболеваемости бешенством среди жителей региона не зафиксировано.